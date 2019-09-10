Грушко рассказал о подготовке Россией ответа на испытания США

Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что российская сторона находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания Пентагоном ракеты средней дальности. Об этом информирует РИА Новости.

«Идёт межведомственная работа, она не завершена, но тем не менее она на достаточно продвинутой стадии», — заявил он, отвечая на вопрос, когда перечень конкретных мер предоставят президенту России Владимиру Путину.

Грушко добавил, что у России есть соответствующие военно-технические заделы, позволяющие достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с ракетными испытаниями, и с возможным размещением в различных географических регионах.

Также он заявил, что Россия даст «соответствующий военно-технический ответ» на любые испытания ракет.

Замглавы МИД напомнил, что пока американские средства средней дальности не будут размещены в отдельных регионах мира, в том числе в Европе, Россия тоже будет воздерживаться от этого шага.

Ранее Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты.