Грушко рассказал о подготовке Россией ответа на испытания США
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- РИА Новости
«Идёт межведомственная работа, она не завершена, но тем не менее она на достаточно продвинутой стадии», — заявил он, отвечая на вопрос, когда перечень конкретных мер предоставят президенту России Владимиру Путину.
Грушко добавил, что у России есть соответствующие военно-технические заделы, позволяющие достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с ракетными испытаниями, и с возможным размещением в различных географических регионах.
Также он заявил, что Россия даст «соответствующий военно-технический ответ» на любые испытания ракет.
Замглавы МИД напомнил, что пока американские средства средней дальности не будут размещены в отдельных регионах мира, в том числе в Европе, Россия тоже будет воздерживаться от этого шага.
Ранее Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты.