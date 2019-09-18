Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей

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Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей
  • РИА Новости

«Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края, по предварительным оценкам, нанесён ущерб в размере 990 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что в результате паводка пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тыс. человек.

Также сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре уровень воды на 1,5 м выше отметки опасного явления.

Глава региона Сергей Фургал обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей.

15 сентября в Хабаровском крае в зоне подтопления находилось 11 муниципальных образований.

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