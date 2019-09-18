Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей
- РИА Новости
«Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края, по предварительным оценкам, нанесён ущерб в размере 990 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что в результате паводка пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тыс. человек.
Также сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре уровень воды на 1,5 м выше отметки опасного явления.
Глава региона Сергей Фургал обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь.
Ранее сообщалось, что предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей.
15 сентября в Хабаровском крае в зоне подтопления находилось 11 муниципальных образований.