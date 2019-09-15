В МЧС сообщили о ситуации с паводками в Хабаровском крае
- РИА Новости
«В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 11 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 93 населённых пунктах», — заявили в МЧС.
Уточняется, что в 63 населённых пунктах подтоплены 659 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков.
5 августа во всех районах Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков.
13 сентября в Комсомольске-на-Амуре закрыли аэропорт в связи с подтоплением взлётно-посадочной полосы.