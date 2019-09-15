В МЧС сообщили о ситуации с паводками в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае в зоне паводков находятся 11 муниципальных образований, частичное подтопление территорий зафиксировано в 93 населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.
В МЧС сообщили о ситуации с паводками в Хабаровском крае
  • РИА Новости

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 11 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 93 населённых пунктах», — заявили в МЧС.

Уточняется, что в 63 населённых пунктах подтоплены 659 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. 

5 августа во всех районах Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков. 

13 сентября в Комсомольске-на-Амуре закрыли аэропорт в связи с подтоплением взлётно-посадочной полосы.

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