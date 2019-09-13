В Комсомольске-на-Амуре закрыли аэропорт из-за подтопления ВПП

В Комсомольске-на-Амуре закрыли аэропорт из-за подтопления взлётно-посадочной полосы грунтовыми водами, отменены несколько рейсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт не принимает и не отправляет суда из-за выхода грунтовых вод, полностью затоплена взлётно-посадочная полоса», — заявил представитель аэропорта.

Он уточнил, что отменены рейсы в Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, посёлок Херпучи и Южно-Сахалинск.

При этом в аэропорту Хомутово Южно-Сахалинска сообщили о переносе рейсов в Комсомольск-на-Амуре на 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре подтоплены более 450 жилых домов.

5 августа во всех районах Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков.