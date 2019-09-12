Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре

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Более 450 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, при этом уровень воды в Амуре стабилизировался.

«Уровень Амура у города — 829 см — не меняется вторые сутки. Через два-три дня, по прогнозам гидрологов, вода в Амуре начнет падать», — цитирует ТАСС сообщение администрации города. 

Отмечается, что массу проблем в городе вызывают грунтовые воды.

Также сообщается, что в пунктах временного размещения находятся 42 человека.

8 сентября сообщалось, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска опустился до 600 см.

2 сентября стало известно, что военные железнодорожники завершили возведение основной защитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

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