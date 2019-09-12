Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
«Уровень Амура у города — 829 см — не меняется вторые сутки. Через два-три дня, по прогнозам гидрологов, вода в Амуре начнет падать», — цитирует ТАСС сообщение администрации города.
Отмечается, что массу проблем в городе вызывают грунтовые воды.
Также сообщается, что в пунктах временного размещения находятся 42 человека.
8 сентября сообщалось, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска опустился до 600 см.
2 сентября стало известно, что военные железнодорожники завершили возведение основной защитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре.