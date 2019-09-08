Уровень воды в реке Амур у Хабаровска опустился до 600 см

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В МЧС сообщили о спаде уровня воды в реке Амур у Хабаровска до 600 см.

«Уровень реки Амур у Хабаровска на 06:00 (23:00 мск 7 сентября. — RT) составил 600 см. В течение двух суток ожидается спад уровня воды ещё на 10—15 см», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ульчском районе на реке Амур из-за значительного превышения предельно допустимого уровня реки в 600 см. По данным МЧС, уровень воды в данном районе составил 736 см.

Ранее сообщалось о закрытии в Хабаровске набережной из-за подъёма уровня воды в Амуре.

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