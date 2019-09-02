Военные завершили возведение дамбы в Комсомольске-на-Амуре

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Военные железнодорожники завершили возведение основной защитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

«Военнослужащие сводного отряда Восточного военного округа завершили работы по возведению защитного гидротехнического сооружения», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Отмечается, что общая протяжённость дамбы составила более 3 тыс. м.

Также сообщается, что после завершения этих работ грузовые автомобили сводного отряда перебросили на два новых участка в район Индустриального шоссе и в микрорайон Менделеева, где идёт укрепление и увеличение по высоте защитных сооружений до отметки уровня воды девять метров.

Ранее сообщалось, что в Комсомольск-на-Амуре направят ещё 50 военных в связи с паводком.

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