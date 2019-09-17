Эксперт оценил сообщения о новых ограничениях на продажу алкоголя

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Полина Полетаева
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Эксперт оценил сообщения о новых ограничениях на продажу алкоголя
  • РИА Новости

«Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале… Люди везде себя ведут по-разному, в некоторых местах просто нет помещений, кроме жилых домов, для банкетов, свадеб и прочих мероприятий, да и алкоголь бывает разной крепости», — сказал эксперт.

Шапкин отметил, что «у субъектов России есть право ограничивать продажу алкоголя, вплоть до сухого закона».

«Например, в 140 муниципальных образованиях Якутии ввели сухой закон, и это было утверждено законом Республики Саха. Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя.

 

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