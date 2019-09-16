В Оренбурге закрыли на карантин первую с начала учебного года школу
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Как заявила начальник городского управления образования Нина Гордеева, такое решение принято для того, чтобы пресечь распространение энтеровирусной инфекции.
«Временный карантин продлится с 13 сентября до особого распоряжения от управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. На сегодняшний день эпидемический порог составляет более 20% заболевших», — пояснила она.
Занятия проходят дистанционно.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.