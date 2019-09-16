В Оренбурге закрыли на карантин первую с начала учебного года школу

В Оренбурге закрыли на карантин первое с начала учебного года образовательное учреждение. Это школа №67, сообщает RIA56.

Как заявила начальник городского управления образования Нина Гордеева, такое решение принято для того, чтобы пресечь распространение энтеровирусной инфекции.

«Временный карантин продлится с 13 сентября до особого распоряжения от управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. На сегодняшний день эпидемический порог составляет более 20% заболевших», — пояснила она.

Занятия проходят дистанционно.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.