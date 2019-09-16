В Минздраве сообщили о внедрении в России новой вакцины от гриппа

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Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырёхвалентной вакцины от гриппа.

«Совместно с Роспотребнадзором подписан план поэтапного перехода на вакцинацию именно четырёхвалентной вакциной. Этот план рассчитан с 2019 по 2022 год. В этом году Минздрав России на Дальневосточном экономическом форуме презентовал такую квадривалентную вакцину», — приводит РИА Новости слова чиновника.

Краевой отметил, что две отечественные четырёхвалентные вакцины от гриппа были зарегистрированы в России в июне.

Он также уточнил, что четырёхвалентная вакцина представляет собой прививку от двух актуальных штаммов гриппа А и B. 

В июле «Ростех» сообщал об успешной регистрации в Минздраве российской вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри».

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