Вакцина от гриппа российского производства появится на рынке в августе

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Новая российская вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри» успешно прошла регистрацию в Минздраве и поступит на рынок в августе.
Вакцина от гриппа российского производства появится на рынке в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ростех».

«Вакцина соответствует всем рекомендациям ВОЗ и мировым фармацевтическим трендам, это первый российский препарат такого состава для профилактики гриппа. При создании данной вакцины не используются консерванты, адъюванты и иммуномодуляторы», — заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

Разработка данной вакцины началась в 2017 году. Планируется, что «Ультрикс Квадри» в перспективе сможет заменить препараты предыдущего поколения. Применение данной вакцины показано людям с 18 лет.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области станут производить первую в России отечественную вакцину от полиомиелита для взрослых.

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