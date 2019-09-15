Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ярославлем

В Ярославскую клиническую больницу скорой помощи после ДТП с автобусом были доставлены 11 человек, состояние трёх из них оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача медучреждения Наталью Даниленко.

«Три человека остаются в крайне тяжёлом состоянии, без прогнозов. Одна женщина уже не в тяжёлом состоянии — её сегодня будут переводить (из реанимации) в отделение», — заявила Даниленко.

Ранее в больнице скончалась пассажирка 1948 года рождения. Таким образом, число погибших в ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области возросло до восьми.

14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.