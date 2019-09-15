Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ярославлем
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«Три человека остаются в крайне тяжёлом состоянии, без прогнозов. Одна женщина уже не в тяжёлом состоянии — её сегодня будут переводить (из реанимации) в отделение», — заявила Даниленко.
Ранее в больнице скончалась пассажирка 1948 года рождения. Таким образом, число погибших в ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области возросло до восьми.
14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.
Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.