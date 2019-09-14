Власти рассказали детали ДТП в Ярославской области

В пресс-службе правительства Ярославской области рассказали детали столкновения автобуса с грузовиком, в результате которого погибли и пострадали люди.

Как пишет ТАСС, в пресс-службе указали, что 11—12 сентября автобус 2014 года выпуска прошёл плановое техобслуживание, а за его рулём был опытный водитель.

«В момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречную полосу движения, скорость ПАЗа не превышала разрешённую на данном участке и составляла 53 км/ч. За рулём был водитель первого класса, имеющий 12-летний стаж работы в филиале автотранспортного предприятия», — сказали в правительстве региона.

В пресс-службе подчеркнули, что водитель автобуса регулярно проходил медосмотры, в том числе ежегодный, по результатам которых противопоказаний для дальнейшей работы не было выявлено.

14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 29 человек, ещё семеро погибли.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи с произошедшим.