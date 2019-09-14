Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы

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Двое пассажиров судна «Метеор», которое село на мель на реке Обь в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, госпитализированы для оказания медицинской помощи, сообщили в региональном правительстве.
Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы
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«Двое пострадавших будут госпитализированы на вертолёте в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи», — говорится в сообщении на странице правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что в результате происшествия пострадали три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что «Метеор» сняли с мелководья и судно направилось в Ханты-Мансийск.

По данным МВД, на борту судна находятся более 100 пассажиров.

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