В Югре пассажирское судно село на мель на реке Обь

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В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа пассажирское судно «Метеор» село на мель на реке Обь. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС России.
В Югре пассажирское судно село на мель на реке Обь
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«Есть информация, что «Метеор» сел на мель на Оби. Судно Северречфлота. Произошло это в Октябрьском районе, неподалеку от (посёлка. — RT) Перегребное», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Информация о пострадавших уточняется.

При этом ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах передаёт, что в результате происшествия от пяти до восьми человек получили незначительные повреждения.

По данным МЧС, на борту находились 60 человек, включая шесть членов экипажа.

В августе в Карелии возбудили уголовное дело после того, как судно «Сапфир» со 121 пассажиром на борту село на мель в Белом море.

Телеканал «360» также передавал, что в Ярославской области столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта.

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