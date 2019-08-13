На борту эвакуированного в Карелии теплохода находились более 120 человек
- РИА Новости
Среди пассажиров — туристы из Карелии, Ярославской области и других российских регионов.
«Медицинская и психологическая помощь никому не потребовалась. После эвакуации все были отправлены автобусами в Петрозаводск, часть группы — в Ярославль, остальные уехали по месту жительства самостоятельно», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время на месте работает транспортная прокуратура, линейный отдел полиции.
Судно село на мель в акватории Белого моря.
В начале августа в Белом море пропала группа туристов из Санкт-Петербурга. ФАН сообщало, что в группе были восемь взрослых и два подростка.
Позже туристы были найдены живыми. Их эвакуировали на вертолёте.