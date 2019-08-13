На борту эвакуированного в Карелии теплохода находились более 120 человек

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На борту эвакуированного в Карелии теплохода «Сапфир» находились более 120 человек, в том числе четверо членов экипажа. Об этом сообщает KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
На борту эвакуированного в Карелии теплохода находились более 120 человек
  • РИА Новости

Среди пассажиров — туристы из Карелии, Ярославской области и других российских регионов.

«Медицинская и психологическая помощь никому не потребовалась. После эвакуации все были отправлены автобусами в Петрозаводск, часть группы — в Ярославль, остальные уехали по месту жительства самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает транспортная прокуратура, линейный отдел полиции.

Судно село на мель в акватории Белого моря.

В начале августа в Белом море пропала группа туристов из Санкт-Петербурга. ФАН сообщало, что в группе были восемь взрослых и два подростка.

Позже туристы были найдены живыми. Их эвакуировали на вертолёте.

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