На борту эвакуированного в Карелии теплохода находились более 120 человек

На борту эвакуированного в Карелии теплохода «Сапфир» находились более 120 человек, в том числе четверо членов экипажа. Об этом сообщает KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Среди пассажиров — туристы из Карелии, Ярославской области и других российских регионов.

«Медицинская и психологическая помощь никому не потребовалась. После эвакуации все были отправлены автобусами в Петрозаводск, часть группы — в Ярославль, остальные уехали по месту жительства самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает транспортная прокуратура, линейный отдел полиции.

Судно село на мель в акватории Белого моря.

В начале августа в Белом море пропала группа туристов из Санкт-Петербурга. ФАН сообщало, что в группе были восемь взрослых и два подростка.

Позже туристы были найдены живыми. Их эвакуировали на вертолёте.