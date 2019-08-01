В Белом море пропала группа туристов из Петербурга

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Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
  • Белое море / © Anastasia Asnia / wikipedia.org

«В Беломорске группа из десяти туристов не выходит на связь. В последний раз на связь они выходили 24 июля, маршрут должен был закончиться 29 июля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что туристы вышли на пяти байдарках. При этом они не стали вставать на обязательный учёт туристических групп в МЧС.

Они сообщили спасателям 24 июля, что знают о шторме и идут в поход с достаточным запасом еды и воды, чтобы переждать его.

В настоящее время на море сильный ветер.

В ноябре 2018 года в Хакасии пропали четверо туристов, которые катались на снегоходах.

В мае 2019 года удалось найти тела трёх пропавших туристов.

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