В Белом море пропала группа туристов из Петербурга

Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

«В Беломорске группа из десяти туристов не выходит на связь. В последний раз на связь они выходили 24 июля, маршрут должен был закончиться 29 июля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что туристы вышли на пяти байдарках. При этом они не стали вставать на обязательный учёт туристических групп в МЧС.

Они сообщили спасателям 24 июля, что знают о шторме и идут в поход с достаточным запасом еды и воды, чтобы переждать его.

В настоящее время на море сильный ветер.

В ноябре 2018 года в Хакасии пропали четверо туристов, которые катались на снегоходах.

В мае 2019 года удалось найти тела трёх пропавших туристов.