В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
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«В Беломорске группа из десяти туристов не выходит на связь. В последний раз на связь они выходили 24 июля, маршрут должен был закончиться 29 июля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что туристы вышли на пяти байдарках. При этом они не стали вставать на обязательный учёт туристических групп в МЧС.
Они сообщили спасателям 24 июля, что знают о шторме и идут в поход с достаточным запасом еды и воды, чтобы переждать его.
В настоящее время на море сильный ветер.
В ноябре 2018 года в Хакасии пропали четверо туристов, которые катались на снегоходах.
В мае 2019 года удалось найти тела трёх пропавших туристов.