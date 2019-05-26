В Хакасии нашли тела ещё двух пропавших в ноябре туристов

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В Хакасии нашли тела ещё двух туристов, пропавших в горах в ноябре 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

«В результате продолжающихся поисковых мероприятий в той же местности обнаружены тела ещё двух пропавших туристов», — говорится в сообщении на сайте управления.

В настоящее время продолжается поиск тела ещё одного туриста.

24 мая спасатели обнаружили тело одного из четырёх туристов у подножия горы Арарат на границе лесной зоны.

Туристы пропали в Орджоникидзевском районе Хакасии 24 ноября 2018 года. Они направились на трёх снегоходах в район урочищ Панфиловское и Левая Сарала и не вернулись.

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