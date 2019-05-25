В Хакасии обнаружили тело пропавшего в ноябре туриста
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- РИА Новости
«В результате поисковых мероприятий 24 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножия горы Арарат на границе лесной зоны сотрудниками МЧС обнаружено тело одного из пропавших туристов», — заявили в СК.
Отмечается, что для установления причины смерти мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также будут проведены опознание и генетическая экспертиза идентификации тела.
Четыре туриста пропали в посёлке Приисковый. Утром 24 ноября они направились на трёх снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала и не вернулись.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму эвакуировали туриста, упавшего с 10-метровой высоты на горе Караул-Оба.