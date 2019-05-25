В Хакасии обнаружили тело пропавшего в ноябре туриста

Спасатели обнаружили в тайге тело одного из четырёх туристов, которые пропали в горах Хакасии в ноябре 2018 года. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«В результате поисковых мероприятий 24 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножия горы Арарат на границе лесной зоны сотрудниками МЧС обнаружено тело одного из пропавших туристов», — заявили в СК.

Отмечается, что для установления причины смерти мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также будут проведены опознание и генетическая экспертиза идентификации тела.

Четыре туриста пропали в посёлке Приисковый. Утром 24 ноября они направились на трёх снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала и не вернулись.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму эвакуировали туриста, упавшего с 10-метровой высоты на горе Караул-Оба.