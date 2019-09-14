Севшее на мель пассажирское судно в Югре сняли с мелководья

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Пассажирское судно «Метеор», которое село на мель на реке Оби в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сняли с мелководья, оно направляется в столицу региона, сообщили в окружном управлении МВД на транспорте.
Севшее на мель пассажирское судно в Югре сняли с мелководья
  • © Александр Гращенков
  • РИА Новости

«На данный момент «Метеор» с мели сняли, он следует в Ханты-Мансийск с пассажирами», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По данным МВД, на борту судна находятся более 100 пассажиров, четверо из которых пострадали при инциденте, но отказались от госпитализации.

Ожидается, что «Метеор» прибудет в конечный пункт следования ближе к вечеру 14 сентября.

Ранее в МЧС сообщили, что в Югре пассажирское судно село на мель на реке Оби.

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