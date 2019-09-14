Севшее на мель пассажирское судно в Югре сняли с мелководья
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- РИА Новости
«На данный момент «Метеор» с мели сняли, он следует в Ханты-Мансийск с пассажирами», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
По данным МВД, на борту судна находятся более 100 пассажиров, четверо из которых пострадали при инциденте, но отказались от госпитализации.
Ожидается, что «Метеор» прибудет в конечный пункт следования ближе к вечеру 14 сентября.
Ранее в МЧС сообщили, что в Югре пассажирское судно село на мель на реке Оби.