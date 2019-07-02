В Крыму яхта села на мель в районе Судака

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В Крыму парусно-моторная яхта села на мель в районе Судака.
В Крыму яхта села на мель в районе Судака
  • ©МЧС

Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на пресс-службу МЧС по Республике Крым.

«В понедельник в 21:20 оперативному дежурному поступило сообщение о том, что в районе бухты Капсель перевернулось легкомоторное судно. Необходимо оказать помощь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к месту происшествия направилась дежурная смена спасателей судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ «Крым-Спас» в количестве четырёх человек и сотрудники ГИМС.

Отмечается, что парусно-моторная яхта «Романтика» водоизмещением шесть тонн села на мель на расстоянии около 200 м от берега. Видимых повреждений у судна не было.

Владелец яхты, житель Севастополя, отказался от эвакуации. Медицинская помощь ему не требовалась.

15 марта грузовое судно село на мель в Керченском проливе.

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