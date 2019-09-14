Корабли Балтийского флота провели стрельбы на учениях
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«В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтийского моря, корабельная поисковая ударная группа в составе корвета «Бойкий» и сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» успешно выполнила совместные электронные ракетные пуски», — заявили в пресс-службе.
В Балтийском флоте добавили, что два корабля одновременно выполняли ракетную стрельбу по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. В ходе электронных пусков были успешно поражены все назначенные цели.
Также экипажи провели учения по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне и организации взаимодействия и связи между судами.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.