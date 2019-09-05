Тральщик ЧФ «Иван Антонов» вернётся из Кронштадта в Севастополь 7 сентября

Морской тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» возвращается из Кронштадта в Севастополь. Он уже прошёл проливы Дарданеллы и Босфор. Как ожидается, судно прибудет в пункт базирования 7 сентября.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Ранее экипаж корабля вышел из Кронштадта и совершил свой первый межфлотский переход с прохождением Северного моря, пролива Ла-Манш, Атлантического океана и Средиземного моря», — уточнили в пресс-службе.

Моряки отработали комплекс различных корабельных учений, в том числе по противовоздушной обороне. Они также выполнили ряд нормативов при проведении учений по борьбе за живучесть корабля.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.