Тральщик ЧФ «Иван Антонов» вернётся из Кронштадта в Севастополь 7 сентября

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Морской тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» возвращается из Кронштадта в Севастополь. Он уже прошёл проливы Дарданеллы и Босфор. Как ожидается, судно прибудет в пункт базирования 7 сентября.
Тральщик ЧФ «Иван Антонов» вернётся из Кронштадта в Севастополь 7 сентября
  • © Пресс-служба ВМФ

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Ранее экипаж корабля вышел из Кронштадта и совершил свой первый межфлотский переход с прохождением Северного моря, пролива Ла-Манш, Атлантического океана и Средиземного моря», — уточнили в пресс-службе.

Моряки отработали комплекс различных корабельных учений, в том числе по противовоздушной обороне. Они также выполнили ряд нормативов при проведении учений по борьбе за живучесть корабля.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.

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