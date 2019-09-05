Тральщик ЧФ «Иван Антонов» вернётся из Кронштадта в Севастополь 7 сентября
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«Ранее экипаж корабля вышел из Кронштадта и совершил свой первый межфлотский переход с прохождением Северного моря, пролива Ла-Манш, Атлантического океана и Средиземного моря», — уточнили в пресс-службе.
Моряки отработали комплекс различных корабельных учений, в том числе по противовоздушной обороне. Они также выполнили ряд нормативов при проведении учений по борьбе за живучесть корабля.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.