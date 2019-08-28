На Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям

Короткая ссылка
На Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
На Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

В занятиях участвовали морской тральщик «Александр Обухов», базовый и рейдовый тральщики «Новочебоксарск» и Р-273.

В частности, экипажи Балтийского флота выполнили задачи по постановке контактных и контактных тралов, отработали проводку отряда кораблей за тралами и форсирование минного заграждения.

В зачётном тактическом учении Балтфлота участвуют 20 боевых кораблей.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Балтийского флота провели артиллерийские и ракетные стрельбы.

ФАН передавало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить