На Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям

На Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В занятиях участвовали морской тральщик «Александр Обухов», базовый и рейдовый тральщики «Новочебоксарск» и Р-273.

В частности, экипажи Балтийского флота выполнили задачи по постановке контактных и контактных тралов, отработали проводку отряда кораблей за тралами и форсирование минного заграждения.

В зачётном тактическом учении Балтфлота участвуют 20 боевых кораблей.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Балтийского флота провели артиллерийские и ракетные стрельбы.

ФАН передавало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.