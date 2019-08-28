На Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям
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- РИА Новости
В занятиях участвовали морской тральщик «Александр Обухов», базовый и рейдовый тральщики «Новочебоксарск» и Р-273.
В частности, экипажи Балтийского флота выполнили задачи по постановке контактных и контактных тралов, отработали проводку отряда кораблей за тралами и форсирование минного заграждения.
В зачётном тактическом учении Балтфлота участвуют 20 боевых кораблей.
Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Балтийского флота провели артиллерийские и ракетные стрельбы.
ФАН передавало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.