Экипажи кораблей Балтфлота провели артиллерийские и ракетные стрельбы

Экипажи кораблей Балтийского флота провели артиллерийские и ракетные стрельбы, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Занятия состоялись в рамках плановых корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблём и средствами воздушного нападения.

К манёврам привлекли 20 боевых кораблей, в том числе корветы «Стерегущий», «Стойкий» и «Бойкий», большие десантные корабли «Минск» и «Калининград», ракетные корабли «Гейзер» и «Пассат», ракетные катера «Моршанск», «Заречный» и «Кузнецк».

Также участвовали малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.