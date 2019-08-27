Экипажи кораблей Балтфлота провели артиллерийские и ракетные стрельбы
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Занятия состоялись в рамках плановых корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблём и средствами воздушного нападения.
К манёврам привлекли 20 боевых кораблей, в том числе корветы «Стерегущий», «Стойкий» и «Бойкий», большие десантные корабли «Минск» и «Калининград», ракетные корабли «Гейзер» и «Пассат», ракетные катера «Моршанск», «Заречный» и «Кузнецк».
Также участвовали малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота.
Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.