Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области

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Военные России и Белоруссии начали совместные учения «Щит Союза-2019» в Нижегородской области.
Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Продолжается первый этап совместного оперативного учения «Щит Союза-2019», — говорится в сообщении на сайте белорусского Минобороны. 

Отмечается, что в ходе учений планируется завершить уничтожение условных незаконных вооружённых формирований. 

Также сообщается, что военные отработали освобождение населённого пункта.

Уточняется, что учению предшествовала серьезная практическая подготовка.

«Мотострелковые подразделения ВС России отработали вопросы по деблокированию сторожевой заставы и уничтожению условного противника», — указано в тексте.

29 августа в Рязанской области провели последний этап международных тактических учений «Защитники дружбы — 2019».

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