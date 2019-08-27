Десантники России, Белоруссии и Египта провели учения под Рязанью

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Десантники коалиционной группы России, Египта и Белоруссии провели совместные учения «Защитники дружбы — 2019» под Рязанью.
Десантники России, Белоруссии и Египта провели учения под Рязанью
  • © Министерство обороны РФ

«Коалиционной группой России, Египта и Беларуси были отработаны совместные действия по блокированию и уничтожению базовых лагерей незаконных вооружённых формирований», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

В июне министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в августе в Рязанской области пройдут российско-египетские учения, в которых также примут участие военнослужащие из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что около 2,5 тыс. военных Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в Крыму в рамках учения ВДВ и Военно-транспортной авиации.

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