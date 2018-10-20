Российские и египетские десантники провели совместные учения
По словам командира российского контингента на учениях генерал-майора Алексея Наумца, после «недели знакомства началось боевое слаживание российских и египетских десантников», передаёт РИА Новости.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России и Парашютно-десантных войск Египта десантировались на площадку приземления вблизи населённого пункта, удерживаемого условными террористами. Поставленные задачи на сегодня считаю выполненными», — рассказал он.
Наумец отметил, что с начала учений российские десантники совместно с подразделениями Парашютно-десантных войск Египта проводили боевую подготовку.
«Боевое слаживание — непростой период, учитывая фактор языкового барьера и существенные различия в тактике ведения наступательного боя, однако проведённые ранее занятия позволили нам подойти к сегодняшним совместным действиям на высшем уровне взаимопонимания и слаженности», — подчеркнул он.
Совместные антитеррористические учения «Защитники дружбы — 2018» с участием десантных войск России и Египта проходят с 13 по 26 октября в районе Каира.
Ранее десантники двух стран отработали высадку с высоты 4 000 метров.
14 октября в Египет прибыли около 200 российских десантников для участия в данных учениях.