Около 200 российских десантников прибыли в Египет для совместных учений

В Египет прибыли около 200 российских десантников для участия в совместных антитеррористических учениях «Защитники дружбы — 2018».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Учения будут проходить с 24 по 26 октября.

«Российские десантники отработают беспарашютный способ десантирования из вертолётов российского производства Ми-17, состоящих на вооружении ВВС Египта. Высадка штурмовых групп десанта будет проведена с использованием тросов из положения зависания вертолётов на высоте до 25 метров над землей», — говорится в сообщении.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».