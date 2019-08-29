В Рязанской области провели последний этап учений «Защитники дружбы — 2019»

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В Рязанской области провели последний этап международных тактических учений «Защитники дружбы — 2019», сообщает телеканал «Звезда».
В Рязанской области провели последний этап учений «Защитники дружбы — 2019»
  • © Игорь Руденко
  • РИА Новости

Его участниками стали десантники России, Белоруссии и Египта. Они обезвредили полторы тысячи условных террористов.

«Противника» ликвидировали шквальным огнём из боевых машин десанта, противотанковых комплексов «Конкурс» и огнемётов «Шмель». За воздушную часть атаки отвечало звено ударных вертолётов Ми-24.

Ранее сообщалось, что десантники коалиционной группы России, Египта и Белоруссии провели совместные учения «Защитники дружбы — 2019» под Рязанью.

Интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям.

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