На восстановление школ в Иркутской области направят 6,4 млрд рублей

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Власти до 2023 года направят 6,4 млрд рублей на восстановление школ и детских садов в Иркутской области, которые пострадали от летних паводков.
На восстановление школ в Иркутской области направят 6,4 млрд рублей
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как сообщили в Минстрое России, это решение было принято 12 сентября во время заседания правительства.

«Всего в рамках подпрограммы предполагается построить 19 объектов образования, капитально отремонтировать 17 объектов. Будет построено девять школ, восемь детских садов, один спортивный зал и одно здание техникума», — заявили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству заложить в бюджет на 2020—2022 годы деньги на восстановление жилья и инфраструктуры после паводка в Иркутской области.

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