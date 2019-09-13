Путин поручил учесть в бюджете восстановление после паводка в Приангарье

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Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству заложить в бюджет на 2020—2022 годы деньги на восстановление жилья и инфраструктуры после паводка в Иркутской области.
Путин поручил учесть в бюджете восстановление после паводка в Приангарье
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Правительству России предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, повреждённых или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Срок выполнения — до 15 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тыс. жителей.

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