В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверок в детсадах и школах

В ростовском управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах проверок в детсадах и школах, сообщает Rostovgazeta.ru.

Проверки проводятся на всех этапах доставки, чтобы исключить риски поставок некачественной и небезопасной продукции. В некоторых случаях фактический рацион питания не отвечал утверждённому меню.

Также зафиксировано занижение суммарных объёмов порций. Рацион питания по калорийности и содержанию белков, жиров и углеводов не соответствовал требованиям.

Составлено 369 протоколов. Общая сумма штрафов — 2 млн рублей.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.