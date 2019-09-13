В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверок в детсадах и школах

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В ростовском управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах проверок в детсадах и школах, сообщает Rostovgazeta.ru.
В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверок в детсадах и школах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Проверки проводятся на всех этапах доставки, чтобы исключить риски поставок некачественной и небезопасной продукции. В некоторых случаях фактический рацион питания не отвечал утверждённому меню.

Также зафиксировано занижение суммарных объёмов порций. Рацион питания по калорийности и содержанию белков, жиров и углеводов не соответствовал требованиям.

Составлено 369 протоколов. Общая сумма штрафов — 2 млн рублей.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.

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