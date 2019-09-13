В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверок в детсадах и школах
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- РИА Новости
Проверки проводятся на всех этапах доставки, чтобы исключить риски поставок некачественной и небезопасной продукции. В некоторых случаях фактический рацион питания не отвечал утверждённому меню.
Также зафиксировано занижение суммарных объёмов порций. Рацион питания по калорийности и содержанию белков, жиров и углеводов не соответствовал требованиям.
Составлено 369 протоколов. Общая сумма штрафов — 2 млн рублей.
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.