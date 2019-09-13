В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует в 2020 году 5-10 млрд рублей из бюджета, заявил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» замминистра финансов России Алексей Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

«По первым предположениям, я думаю, что это от 5 до 10 млрд рублей будет стоить в следующем году», — сказал он, комментируя возможные затраты из бюджета в связи с запуском программы.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данную инициативу.