В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
- РИА Новости
«По первым предположениям, я думаю, что это от 5 до 10 млрд рублей будет стоить в следующем году», — сказал он, комментируя возможные затраты из бюджета в связи с запуском программы.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данную инициативу.