В лесах Красноярского края снят режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации снят в лесах Красноярского края. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

«На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась», — отметили в ведомстве.

Ранее министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в текущем году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.

В конце июля особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности, был введён на территории 47 субъектов страны.