В лесах Красноярского края снят режим ЧС
- РИА Новости
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«На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась», — отметили в ведомстве.
Ранее министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в текущем году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.
В конце июля особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности, был введён на территории 47 субъектов страны.