В лесах Красноярского края снят режим ЧС

Короткая ссылка
Режим чрезвычайной ситуации снят в лесах Красноярского края. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.
В лесах Красноярского края снят режим ЧС
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась», — отметили в ведомстве.

Ранее министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в текущем году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.

В конце июля особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности, был введён на территории 47 субъектов страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить