Стали известны зарплаты IT-специалистов в России

Эксперты ресурса «Avito Работа» по запросу газеты «Известия» составили рейтинг зарплат специалистов в области IT, телекоммуникаций и интернет-индустрии в регионах России за первые шесть месяцев 2019 года.

В рамках исследования были проанализированы вакансии на должности программистов, контент-менеджеров, мастеров по ремонту телефонов и по настройке кассового ПО, а также специалистов других технических областей.

Самые высокие зарплаты зафиксированы у специалистов в области высоких технологий, работающих в Москве: в среднем они получают 61,6 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге IT-специалисты могут рассчитывать на 48,9 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 41,5 тыс., а в Новосибирске — на 40,6 тыс. рублей.

При этом средняя зарплата по России у работников данной сферы составляет 37,2 тыс. рублей.

Среди жителей городов-миллионников меньше всего зарабатывают IT-специалисты из Волгограда (27,7 тыс. рублей), Перми (32,8 тыс.) и Воронежа (33,2 тыс.).

В августе сообщалось, что, по мнению жителей крупных городов России, размер справедливой зарплаты должен составлять в среднем 66 тыс. рублей в месяц.