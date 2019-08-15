Назван размер справедливой зарплаты в России

Жители крупных городов России заявили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведённое страховой «дочкой» Сбербанка.

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, по мнению опрошенных, этих денег хватает для того, чтобы не только удовлетворять текущие потребности, но и копить на крупные покупки, а также откладывать деньги на будущее.

В исследовании говорится, что мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тыс. рублей, женщины — 64,2 тыс. рублей.

Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей.

Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.

Ранее сообщалось, что в 71 регионе России доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, не превышает 20% от общей численности населения. При проведении исследования под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жильё у них остаётся не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека для повседневных расходов.

Рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

В начале августа агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатой выше 75 тыс. рублей в месяц. Соответствующую заработную плату получают около 12% россиян, работающих в проанализированных агентством 27 отраслях экономики. По данным исследования, такой доход примерно у трети занятых в сфере добычи полезных ископаемых (37%), финансов (33%) и рыболовства (34%).

Специалисты также указывают, что на довольно высокие зарплаты могут при определённых обстоятельствах надеяться люди, занятые в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность». Здесь более четверти сотрудников получают зарплату в размере 75 тыс. рублей и выше в месяц.