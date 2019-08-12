Названы регионы с наибольшей долей семей среднего класса

В 71 регионе России доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, не превышает 20% от общей численности населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Отмечается, что при проведении исследования под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жильё у них остаётся не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека для повседневных расходов.

Рассмотривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в этом регионе 45% семей можно отнести к среднему классу.

Второе и третье места — у Магаданской области (34,5%) и Чукотского автономного округа (33,8%).

Меньше всего семей среднего класса в Ингушетии, там этот показатель составляет 1,9%.

Ранее заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Егорова сообщила, что в России за последние 19 лет разница доходов самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников сократилась с 34 раз до 13.