СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что соответствующую заработную плату получают около 12% россиян, работающих в проанализированных агентством 27 отраслях экономики.

По данным исследования, такой доход примерно у трети занятых в сфере добычи полезных ископаемых (37%), финансов (33%) и рыболовства (34%).

Специалисты также указывают, что на довольно высокие зарплаты могут при определённых обстоятельствах надеяться люди, занятые, в отрасли «IT, связь и массовые коммуникации» и в отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность». Здесь более четверти сотрудников получают зарплату в размере 75 тыс. рублей и выше в месяц.

Вместе с этим в исследовании указывается, что менее 15 тыс. рублей в месяц зарабатывают более 30% людей, занятых в сфере лёгкой промышленности. Также более 21% работников со столь низкими зарплатами зафиксировано в таких отраслях как «Образование», «Сельское и лесное хозяйство» и «Гостиницы, кафе и рестораны».

В марте доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Министерства труда России разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.