Эксперт оценил предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график

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Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Министерства труда России разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Эксперт оценил предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график
  • РИА Новости

«Сам подход мне кажется достаточно благожелательным и конструктивным в том плане, что любые действия, направленные на повышение заработной платы в РФ, выглядят целесообразными и оправданными», — заявил он.

Как отметил эксперт, величину зарплаты определяет работодатель, и какая будет в итоге величина, зависит именно от него и трудового договора.

Щербаков также указал, что уровень эмоциональной или интеллектуальной нагрузки измерить достаточно сложно.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала планы Министерства труда.

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