Эксперт оценил предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график
- РИА Новости
«Сам подход мне кажется достаточно благожелательным и конструктивным в том плане, что любые действия, направленные на повышение заработной платы в РФ, выглядят целесообразными и оправданными», — заявил он.
Как отметил эксперт, величину зарплаты определяет работодатель, и какая будет в итоге величина, зависит именно от него и трудового договора.
Щербаков также указал, что уровень эмоциональной или интеллектуальной нагрузки измерить достаточно сложно.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала планы Министерства труда.