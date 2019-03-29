В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график
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- РИА Новости
«Любые изменения, которые улучшают качество жизни трудящихся, мне кажутся достойными рассмотрения и принятия», — заявила она.
Как напомнила Бессараб, в Трудовом кодексе есть ряд статей, которые предусматривают особые условия и особую оплату труда при ненормированном рабочем дне, а также при разделении рабочего дня на части.
Со своей стороны, сенатор Валерий Рязанский отметил, что современная организация работы изменилась по сложности и степени влияния на здоровье.
«Если раньше утомлялись от физических нагрузок, то сейчас больше влияют массивные объёмы информации, электронные системы и так далее. И Минтруд правильно уловил эти тенденции в организации труда», — цитирует Рязанского Nation News.
По мнению сенатора, необходимо давать соответствующие рекомендации работодателям.
Ранее сообщалось, что в первую очередь такие изменения могут коснуться сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медицинских работников, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.