В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала планы Министерства труда России разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

«Любые изменения, которые улучшают качество жизни трудящихся, мне кажутся достойными рассмотрения и принятия», — заявила она.

Как напомнила Бессараб, в Трудовом кодексе есть ряд статей, которые предусматривают особые условия и особую оплату труда при ненормированном рабочем дне, а также при разделении рабочего дня на части.

Со своей стороны, сенатор Валерий Рязанский отметил, что современная организация работы изменилась по сложности и степени влияния на здоровье.

«Если раньше утомлялись от физических нагрузок, то сейчас больше влияют массивные объёмы информации, электронные системы и так далее. И Минтруд правильно уловил эти тенденции в организации труда», — цитирует Рязанского Nation News.

По мнению сенатора, необходимо давать соответствующие рекомендации работодателям.

Ранее сообщалось, что в первую очередь такие изменения могут коснуться сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медицинских работников, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.