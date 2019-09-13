Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что повышение в 2020 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей коснётся 3,2 млн граждан.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, для данных целей потребуется выделить из бюджетных средств более 20 млрд рублей.

«Суммарный объём расходов бюджетов бюджетной системы России составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей и из бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей», — уточнил Топилин.

При этом расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей.

Ранее Минтруд России установил МРОТ на 2020 год в объёме 12 130 рублей.