В Москве прошли вакцинацию более 270 тысяч человек

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С начала прививочной кампании в столице вакцинировали около 270 тыс. человек, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Роспотребнадзор.
В Москве прошли вакцинацию более 270 тысяч человек
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Как отметили в ведомстве, оптимальное время для прививки — сентябрь-октябрь.

Сезонная вакцинация против гриппа стартовала в начале осени. Сделать прививку можно в поликлиниках, метро, МЦК, центрах «Мои документы», павильонах «Здоровая Москва».

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге заработали передвижные прививочные пункты. Большинство расположены у станций метро и в крупных торговых центрах, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению. Вакцинироваться можно бесплатно при предъявлении паспорта и полиса ОМС.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о важности вакцинации.

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