В Национальном родительском комитете оценили конфликт в красноярской школе из-за причёски
- РИА Новости
«То, что мы наблюдаем, к сожалению, напоминает театр абсурда. Налицо не только превышение своих должностных полномочий со стороны педагогов, но также и полное несоответствие профессии», — заявила она.
Как отметила Волынец, ребёнок самовыражается и ничего из ряда вон выходящего здесь нет.
Она также напомнила, что в федеральном законе не прописан регламент причёсок школьников.
СК проводит проверку в связи с конфликтом.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инцидент.