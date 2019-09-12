В Национальном родительском комитете оценили конфликт в красноярской школе из-за причёски

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН прокомментировала конфликт в красноярской школе из-за причёски.
В Национальном родительском комитете оценили конфликт в красноярской школе из-за причёски
  • РИА Новости

«То, что мы наблюдаем, к сожалению, напоминает театр абсурда. Налицо не только превышение своих должностных полномочий со стороны педагогов, но также и полное несоответствие профессии», — заявила она.

Как отметила Волынец, ребёнок самовыражается и ничего из ряда вон выходящего здесь нет.

Она также напомнила, что в федеральном законе не прописан регламент причёсок школьников.

СК проводит проверку в связи с конфликтом.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инцидент.

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