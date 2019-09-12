Карпин прокомментировал конфликт в красноярской школе из-за причёски

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал конфликт в красноярской школе из-за причёски.

«В свободном мире живём, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна», — заявил он.

По его словам, это не Советский Союз, когда нельзя было какие-то вещи делать «непонятно почему».

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку конфликта.

Инцидент прокомментировал заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. В беседе с НСН он заявил, что администрация школы ведёт себя непрофессионально.