Карпин прокомментировал конфликт в красноярской школе из-за причёски
- РИА Новости
«В свободном мире живём, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна», — заявил он.
По его словам, это не Советский Союз, когда нельзя было какие-то вещи делать «непонятно почему».
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку конфликта.
Инцидент прокомментировал заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. В беседе с НСН он заявил, что администрация школы ведёт себя непрофессионально.