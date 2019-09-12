СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
- РИА Новости
«Инцидент случился в Сосновоборской средней школе 5 сентября. Когда мальчик пришёл на занятия, учитель сделал ему замечание», — заявили в ведомстве.
Там рассказали, что позже была беседа с родителями, во время которой представители школы дали понять, что мальчика придётся перевести на домашнее обучение, если семья не готова выполнять требования педагога.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Инцидент прокомментировал заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.
«Конфликт, безусловно, на пустом месте. Считаю, что администрация школы ведёт себя непрофессионально. Она нарушает законы, потому что нигде, ни в каких уставах школ не написано, какие носить причёски», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, нормальных педагогов должно интересовать не то, что на голове, а то, что в ней.