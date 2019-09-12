СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

В Красноярском крае проверяют информацию о конфликте в школе из-за причёски ученика, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Инцидент случился в Сосновоборской средней школе 5 сентября. Когда мальчик пришёл на занятия, учитель сделал ему замечание», — заявили в ведомстве.

Там рассказали, что позже была беседа с родителями, во время которой представители школы дали понять, что мальчика придётся перевести на домашнее обучение, если семья не готова выполнять требования педагога.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Инцидент прокомментировал заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.

«Конфликт, безусловно, на пустом месте. Считаю, что администрация школы ведёт себя непрофессионально. Она нарушает законы, потому что нигде, ни в каких уставах школ не написано, какие носить причёски», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, нормальных педагогов должно интересовать не то, что на голове, а то, что в ней.