В Роспотребнадзоре рассказали, как в рыбу попадают «токсичные элементы»

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В Роспотребнадзоре заявили, что «токсичные элементы» попадают в рыбу из естественной среды обитания, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, как в рыбу попадают «токсичные элементы»
  • РИА Новости

«Качество и безопасность рыбной продукции зависит от места её обитания и от содержания в воде токсичных элементов, которые с водой и кормом могут попадать в живую рыбу и накапливаться во внутренних органах и тканях любых водных биоресурсов», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что ветеринарный контроль за качеством начинается с места вылова — на каждую партию сырой рыбы оформляется соответствующее свидетельство, которое можно проследить в системе «Меркурий».

Если выявляется повышенное содержание токсичных элементов, то проводятся дополнительные лабораторные исследования. В случае обнаружения отклонения от требований безопасности продукция изымается из оборота.

Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» отчитался о проверке трески в ледяной глазури пяти торговых марок. В некоторых образцах выявлено превышение норм по содержанию мышьяка в рыбе.

«ПолитЭксперт» сообщал, что Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков.

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