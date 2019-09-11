В Союзе профсоюзов России прокомментировали ситуацию с гибким графиком

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Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с гибким графиком.
В Союзе профсоюзов России прокомментировали ситуацию с гибким графиком
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«Сейчас тоже используют гибкий график», — заявил он.

Как отметил Куликов, в настоящее время многие работодатели вводят такие графики, правовая форма для этого есть.

Кроме того, он отметил, что при закладке гибкого графика нельзя уходить от минимальной нормы рабочих часов.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что нужны более гибкие формы рабочего времени

Также эксперт Елена Варшавская в беседе с НСН прокомментировала данные опроса о работе россиян во время отпуска.

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