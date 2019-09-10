В Роскачестве посоветовали не мыть курицу, яйца и грибы

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В Роскачестве составили список продуктов, которые не рекомендуется мыть перед приготовлением. В перечень попали курица, яйца и грибы, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации.
В Роскачестве посоветовали не мыть курицу, яйца и грибы
  • globallookpress.com
  • © Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Ранее такие советы дали специалисты Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина. Как пояснили американские эксперты, в ходе мытья этих продуктов патогенные бактерии не погибают, а распространяются по кухне.

Кроме того, при мытье яиц можно повредить их водонепроницаемую кутикулу, защищающую от попадания микробов внутрь. Грибы, продаваемые в магазинах, нет смысла мыть, поскольку из-за воды они теряют существенную часть вкуса и аромата.

Уничтожить вредоносные бактерии позволяет только длительная термообработка.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.

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