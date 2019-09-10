Четыре человека погибли в результате ДТП в Курганской области
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Как сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на региональное управление ГИБДД, столкнулись автомобили «Газель» и Mazda.
Погибли два пассажира иномарки и оба водителя.
Обстоятельства инцидента выясняются.
10 августа в Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.
Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.