Четыре человека погибли в результате ДТП в Курганской области

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ДТП с участием двух автомобилей произошло во вторник, 10 сентября, на 215-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск в Курганской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Курганской области
  • © МЧС России по Курганской области

Как сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на региональное управление ГИБДД, столкнулись автомобили «Газель» и Mazda.

Погибли два пассажира иномарки и оба водителя.

Обстоятельства инцидента выясняются.

10 августа в Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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